Kolombiya'da askerlere saldırı: 6 ölü, 7 kayıp

Kolombiya'nın güneybatısında pusuya düşürülen askerlerden 6'sının hayatını kaybettiği, 7'sinin ise kaybolduğu bildirildi.

Caracol Radio'nun haberine göre, Cauca Yönetim Bölgesi'ne bağlı Buenos Aires kasabasındaki Munchique köyünde, askerler pusuya düşürüldü. Uzun namlulu silah ve el bombalarıyla yapılan saldırıda 6 asker öldü, 7 asker kayboldu.

Saldırıdan, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı "Jaime Martinez" grubunun sorumlu olduğu öne sürüldü.

Ulusal Ordudan yapılan açıklamada, saldırıda 6 askerin de yaralandığı ve bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi. (AA)