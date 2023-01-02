Kolombiya-Venezuela sınırında trafik yeniden açıldı

Kolombiya-Venezuela sınırında yıllardır kapalı olan özel araç trafiği dün yeniden açıldı.

Kolombiya Ticaret Bakanı German Umana, sınır geçişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hamlenin iki ülkenin ekonomisi ve toplumu için de olumlu olacağını söyledi.

Umana, "Sınırın yeniden kapanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kolombiyalı ve Venezuelalı yetkililer, geçtiğimiz yılın sonunda, Venezuela'nın batı sınır eyaleti Tachira'daki Atanasio Girardot (Tienditas) köprüsünü yeniden trafiğe açmıştı.

İki ülke arasında yıllardır süren gerilimli ilişki, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun geçtiğimiz Ağustos ayında göreve gelmesiyle yumuşamıştı.