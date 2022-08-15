Kolin devletten aldığı 65 milyon lirayı hiçbir iş yapmadan 6 günde kasasına attı

Elazığ depreminin ardından yeni konutlar için yapılan ihaleyi 169 milyon TL ile kazanan şirket, altı gün sonra işi başka bir firmaya 104 milyon TL’ye ihale etti. Firma böylece hiçbir iş yapmadan altı günde 65 milyon TL kazanmış oldu.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından yok olan yüzlerce konut için yapılan ihale yine yandaşı kazandırdı. Avukat Erhun Karakuş tarafından duyurulan skandala göre, depremin ardından Merkez Zafran Mahallesi’ndeki konut yapım işini, Kolin İnşaat, 17 Haziran 2020’de 169 milyon 923 bin TL’ye aldı. Ancak ihale gerekliliklerini yerine getirmeyi tercih etmeyen Kolin İnşaat, işi altı gün sonra Nişantaşı ile Yapı ve Fay Taahhüt isimli firmaya 104 milyon TL’ye yeniden ihale etti ve 65 milyon TL’yi kasasına koydu.

BirGün’de yer alan habere göre; Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı da olan avukat Erhun Karakuş, devletin zarara uğratıldığını bildirerek, “65 milyonu 6 gün içerisinde vatandaşın cebinden aldık, azınlıklık bir müteahhittin cebine koyduk. Burada devletin altı günde 65 milyon TL'lik bir zararı söz konusudur.” dedi.

Adım adım yapılan vurgunu anlatan Karakuş, şöyle konuştu:

“Elazığ merkezinde bulunan Zafran TOKİ Konutları yapım işini alan firma, Ankara’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'yla 17 Haziran 2020 tarihinde bir sözleşme imzalıyor. Bu sözleşmeye göre 687 konut yapım işini içerisinde 35 dükkân, cami, altyapı ve çevre düzenlemesi olmak şartıyla 169 milyon 923 bin TL bedelle kazanan Kolin İnşaat, ‘Ben yapacağım’ diyor. Burada hiçbir problem yok. 17 Haziran’da TOKİ’yle sözleşme imzalayan Kolin İnşaat, altı gün sonra yani 23 Haziran’da Nişantaşı ile Yapı ve Fay Taahhüt isimli firmayla taşeronluk sözleşmesi imzalıyor. TOKİ’den 169 milyona aldığı ihaleyi Elazığ’a gelmeden, sahayı görmeden ve tek bir çivi çakmadan altı gün sonra bu iki firmaya veriyor. Bu iki firmaya verilen işin içeriği 689 konut, 35 dükkân, cami inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi. Yani Kolin’ in TOKİ’ye taahhüt ettiği işin aynısı.”