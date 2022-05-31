Kokain davasından milli sporcu çift çıktı: İşkence yaptı, 'hainliğin sonu ölüm' dedi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, İstanbul ve Çanakkale narkotik polisine yapılan ihbarlar sonrası başlatıldı. Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, dava dosyası önemli detaylar içeriyor.

Buna göre, kokain Güney Amerika’dan çıkan bir gemiye yüklendi. Gemiye yüklenen 500 kiloluk kokainin rotası Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıkları oldu. Kokain, çantalar halinde Yunanistan’ın Semadirek Adası’na 2 mil uzaklıkta suya bırakıldı.

Can yeleklerine tutturulan ağ içine özenle yerleştirilen kokain paketi dolu çantaların her birinde GPRS cihazları bulunuyordu. Bu da şebekenin, uyuşturucuyu, uluslararası sularda elleri ile koymuş gibi bulmasına imkân sağladı.

İtirafçı olan uzak yol kaptanı Emre Bora Şaşmaz (39), firari sanıklar Hakan Ademoğlu ve Zaim Türkcan ile birlikte, denize bırakılan uyuşturucuyu almak için Edremit’te 140 bin dolara ‘Zeus’ adı verilen zodyak tipi bot satın aldı. Şaşmaz ve Ademoğlu gece 01.20 gibi Bozcaada limanından çıktı. İkilinin hedefi, denize bırakılan uyuşturucuyu almaktı. Birkaç saat içinde bot, denizin ortasında bulunan her biri 25 kiloluk 20 çantayı bota yüklendi.

Şebekenin planı, kokaini Çanakkale Geyikli’ye getirmekti. Geyikli’ye gelinmesinin nedeni ise tutuklu sanık Osman Albayrak’ın evinin burada olmasıydı. Ancak kaptan Şaşmaz, yakıtın yetmeyeceğini belirterek botu, Çanakkale Eceabat’ta bulunan Cennet Koyu’na yanaştırdı. Kokain dolu çantalar çalılıkların arasında gizlendi. Yanlarında bulunan bidonla bota yakıt takviyesi yapan ikili bir süre sonra ticari taksilerle bölgeden ayrıldı. Uyuşturucunun taşınmasından 5 gün sonra kaptan Emre Bora Şaşmaz, Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gitti. Şaşmaz, polise ayrıntılı bilgi verdi. Kaptan Şaşmaz 28 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu ifade ile birlikte şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip kararları çıkarıldı. Şebeke üyelerinin hemen her hareketi mercek altına alındı. Sevkiyattın yapılmasından kısa süre sonra 100 kiloluk kokainin çalındığı ortaya çıktı. Bu durum, şebeke üyeleri arasında büyük bir kavgaya yol açtı. 100 kiloluk kokainin çalınmasında iki kişiden şüphelenildi. Bu kişilerden biri Hakan Ademoğlu diğeri ise Emre Bora Şaşmaz oldu.

İşkence gördü rehin tutuldu

Ademoğlu şebeke üyelerince yakalandı. Bu kişi tutuklu sanık Yavuz Kaçanlar’a ait Kırklareli Pınarhisar’daki çiftliğe götürüldü. Ademoğlu burada, ‘Pitbull’ lakaplı Erhan Deniz’in talimatı ile işkenceye uğradı. Yürüyemez hale getirilen Ademoğlu durumunu, 22 Eylül akşamı telefonla ulaştığı Zaim Türkcan’a “Abi ben kan tükürüyorum; kan kusuyorum. Abi beni bu gece burada tutma” sözleri ile ifade etti. Türkcan ise “Evladım” diye hitap ettiği Ademoğlu’na orada kalmasını aksi halde, Erhan Deniz’in, ikisini birlikte kokainin çalınmasında sorumlu tutacağı konusunda uyardı.

Hainliğin sonu ölümdür

Çalınan uyuşturucudan sorumlu tutulan kaptan Şaşmaz ise, eşi F. Şaşmaz ile birlikte şebekeden ölüm tehditleri aldı. Erhan Deniz, ilk olarak Şaşmaz’a 26 Eylül günü saat 13.04’te mesaj gönderdi. Deniz mesajında “Selam ben Şampiyon. Görüşmemiz lazım üstat” dedi. Aramalarına ve mesajlarına yanıt alamayan Deniz bu kez Şaşmaz’a 26 Eylül’de “Seni her türlü alacağım. İş sende. Cezası ile vereceksin. Evini barkını da alacağım. Karını da alacağım senin. Zaim (Zaim Türkcan) ile iş birliği yaptın” diye yazdı. Deniz, dakikalar sonra bu kez F. Şaşmaz’a “Kocan ile bir iş yaptık. Bizden çaldı. Aldığı şeyi bugün iade etmez ise her şeyini alacak Sırplar. Bu akşama kadar vaktiniz var. Tüm düzeninizi bozarım. Hainliğin sonu ölümdür” diye mesaj attı. “Prenses Zeyna” lakaplı Nurhayat Deniz de, Hakan Ademoğlu’nu eşi ile tanıştıran Melih Çiçek’e benzer tehditlerde bulundu.