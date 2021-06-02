'Köfteci Yusuf' davasında Sedat Peker kararı

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da "Köfteci Yusuf" adlı restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin 19 sanıklı davasının Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

DHA'nın haberine göre, duruşmada hakkında ek iddianame hazırlanarak, dosyası mevcut dava ile birleştirilen ülkücü mafya Sedat Peker'in de sanık olarak yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Erhan K. ile tarafların avukatları katıldı. İddia makamı, Sedat Peker hakkında düzenlenen ve mevcut dosyayla birleştirilen iddianameye ilişkin, Peker'le bağlantısı olduğu öne sürülen bazı sanıkların savunmalarının alınmasını istedi.

Müşteki Yusuf Akkaş'ın avukatı birleşen iddianamedeki iddiaların genel olarak kendilerini doğruladığını söyledi. Sanık Erhan K. ise yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin ardından Peker hakkındaki kırmızı bültenle arama talebinin akıbetinin sorulmasına, yakalama kararının infazının ve entegre tesiste yapılan keşif incelemesinin raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.