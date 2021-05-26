Koçlardan Diyanet'e 'nefret söylemi' mektubu

Cuma vaazında Selanik göçmenleri için 'Yüzde 90'ı sabetayist' tanımlamasını yapmış, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" sözleriyle hedef almıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında, bu vaazın ardından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sosyal medya ve basında yer alan delillerin toplanmaya başlanıldığı, Soytekinoğlu'nun da ifadeye çağırılacağı da konuyla ilgili kamuoyuna yansıyan gelişmelerdi.

Ali Koç'un mektubu

Ali Koç, bu gelişmelerin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a bir mektup yazdı.

Fox'un haberine göre Ali Koç'un mektubu şöyle:

"Kutsal mekanımız olan camilere bu nefret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış bilgilerle ve iftiralarla bunu yapmak, hem çok üzücü hem de ürkütücü.

İnsanlığın barışını savunması gereken bu zor günlerde umut aşılaması ve birleştirmesi beklenen bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir? İnanın bir cevap bulamıyorum.

Dünyanın çok uzun zamandır karşı karşıya oldupu bir diğer salgın da "nefret söylemi" ve ne yazık ki bu salgınla mücadele edebileceğimiz bir aşı da yok.

Ancak hep birlikte bu kişilere asla geçit vermeyerek nefret söyleminin olağanlaşmasına müsaade etmeyerek ve tolerans göstermeyerek anlamlı bir yol alabiliriz. Bu her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.

Kul hakkına girmeden, yalan söylemeden, iftiradan sakınarak yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim."