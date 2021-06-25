Koç'la İmamoğlu arasında vapur protokolü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç Holding eski başkanı Rahmi Koç, 2011 yılında yapılan bir mukaveleyle Rahmi M. Koç Müzesi’ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni bir protokol imzaladı.

Uzatılan protokol uyarınca 1952 yılında, İskoçya’nın Glasgow şehrinde üretilen ve 2011’e kadar toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan vapur, Haliç Tersanesi’nde bakıma alınacak. Vapur, yapılacak tamirat işlemlerinin ardından, yeniden Koç Müzesi'ne gönderilecek.

Tamiri İBB'den, sergilemesi Koç'tan

İBB, 22 Aralık 2008’de hizmetinden çekilen 1952 üretimi “Fenerbahçe Vapuru”nu, imzalanan iş birliği protokolü ile Hasköy’deki Rahmi M. Koç Müzesi’ne devretmişti. Bu süreçte vapurun tüm bakım ve onarımlarını İBB üstlenmişti. “Müze vapur” olarak hizmet veren tarihi vapurun son bakım-onarım işlemi, 2011 yılında, Haliç Tersanesi’nde yapılmıştı.

Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İBB, Fenerbahçe Vapuru’nu, Haliç Tersanesi’nde, 10 yıl sonra yeniden bakıma alacak. Vapur, bu kapsamda, 28 Haziran 2021’de Haliç Tersanesi’ne getirilecek. Havuza alınacak vapurun ihtiyaçları belirlendikten sonra; su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

Tüm bu işlemlerin yapılması öncesinde, İBB ve Rahmi M. Koç Müzesi arasındaki iş birliği protokolü yeniden uzatıldı.

Fenerbahçe Vapuru, 1952 yılında, İskoçya’nın Glasgow şehrinde üretildi. 14 Mayıs 1953’te hizmete alınan 2.100 yolcu kapasiteli vapur, uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Yalova-Çınarcık arasında seferler gerçekleştirdi.

Koç'tan İmamoğlu'na teşekkür

Törende konuşan Koç, “3 senedir, bunu tekrarlamaya çalışıyoruz. Kimse bize, ‘Mukaveleniz bitti, gemiyi geri alacağız’ demedi ama içimiz rahat değil. Çünkü, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Eksik olmasın Sayın Başkan’ım, mukavelenin yenilenmesi için karar aldı. Bugün bence çok tarihi bir gün. Hem mukavelemizin uzaması hem de geminin tekrar bir bakıma alınmasına karar vermiş bulunuyoruz. Belediyemiz, bize bu gemiyi kazandıracak en kısa zamanda. Ve bu gemi, müzemiz burada kaldığı sürece, burada bağlı olarak ziyaretçilerimize ve bilhassa çocuklarımıza, öğrencilerimize hizmet verecek. Candan teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

