'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' yazarı, kocasını öldürmekten suçlu bulundu

ABD’de yıllar önce “Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz” isimli bir makale yazan Nancy Crampton Brophy, kocasını öldürmekten suçlu bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’nin Portland şehrinde görülen duruşmada 12 kişiden oluşan jüri, 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy’i ikinci dereceden cinayetle suçlu buldu.

Nancy Crampton’ın eşi Daniel Brophy, 2018 yılında öldürülmüştü.

Savcılar, Crampton’ın eşimin para sorunları ve hayat sigortası için öldürdüğünü söylerken Crampton, eşimin öldürmek için bir sebebi olmadığını söyledi.

Crampton’ın daha önce yazdığı “Kocanızın Nasıl Öldürürsünüz” isimli bir makalede iz bırakmayan bir cinayet için ipuçları yer alıyordu.