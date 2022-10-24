Kocaeli’nde Tüpraş’a yakın bir bölgedeki imalathanede patlama

Kocaeli Körfez Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi’nde bulunan bir plastik imalathanesinde saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. İmalathanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

T24'ten Ergün Demir'in haberine göre, işçiler imalathaneden çıkarken, yangın bahçede park halinde bulunan bir araca ve yanında bulunan bir makine imalatı yapan fabrikaya da sıçradı. Patlamanın yaşandığı bölgenin Tüpraş Rafinerisi'ne yakın olduğu ifade edildi.

Patlamanın neden dolayı meydana geldiği şimdilik anlaşılamazken olayda can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Diğer yandan patlama sonrası bölgeye yakın bir yerde eğitim veren Barbaros İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciler okuldan tahliye edildi.