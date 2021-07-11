Kocaeli'nde 'Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen' buluşması

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çağrısıyla ülkenin dört bir yanında gerçekleşen "Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen" buluşmalarının biri de Kocaeli’de düzenlendi.

Etkinliğe Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural konuşmacı olarak katıldı.

Kural konuşmasında patron düzeninden kurtulmadan tarikatlardan da mafyalardan da kurtulmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Pandemiyle birlikte PE Dayanışma Ağı’na gelen ihbarların arttığını belirten Kural, Kocaeli’nde de bu mücadele başlığının birinci sıraya yazılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin pek çok yerinde açılan semt ve köy evlerinden söz eden Kural konuşmasını bitirirken TKP gönüllüsü olma çağrısı yaptı.