Kocaeli'nde orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Yangına dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde orman yangını çıkmış olup, yangını söndürmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Yangının çıkmasına sebebiyet veren bir kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.