Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: Biri hamile 2 işçi yaralandı

Bu sabah hafriyat kamyonu, yolcu otobüsü ve işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan biri hamile 2 işçi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Merkezi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri hamile 2 işçi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi D-100 yan yolda İstanbul istikametinde, Ahmet K. yönetimindeki 34 BIK 980 plakalı hafriyat kamyonu, Asım Y. idaresindeki 28 YE 748 plakalı yolcu otobüsü ve Murat A. idaresindeki 41 P 5121 plakalı işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri hamile 2 işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergah, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)

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