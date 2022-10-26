Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: Biri hamile 2 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri hamile 2 işçi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi D-100 yan yolda İstanbul istikametinde, Ahmet K. yönetimindeki 34 BIK 980 plakalı hafriyat kamyonu, Asım Y. idaresindeki 28 YE 748 plakalı yolcu otobüsü ve Murat A. idaresindeki 41 P 5121 plakalı işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri hamile 2 işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergah, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)