Kocaeli'de ulaşıma zam geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı toplu taşıma, taksi, servis araçları, otopark, çekici ve kurtarıcı ücret zamları gündemi ile toplandı. Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, zam kararları tek tek açıklandı.

Özgür Kocaeli'nin haberine göre Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın UKOME’ye yaptığı ilk başvuruda toplu taşıma ücretlerine iyileştirme talebi daha sonra yüzde 50 oranında zam talebine dönüştü. Esnafların talebi üzerine talep edilen zam karşılığında Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın asgari ücret zammı, enflasyon ve akaryakıt fiyatları dikkate alınarak çıkartılan formül kapsamında zam yapılması kararını uyguladı.

Bu kararla birlikte toplu taşımaya yüzde 23 zam yapıldı.

Yapılan zamla 6 lira 50 kuruş olan tam biniş 8 lira oldu. Toplu taşımaya yüzde 23, indirimli ücrete ise yüzde 22 zam yapıldı.