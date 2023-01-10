Kocaeli'de sağlık emekçisini silahla vurarak öldüren şahıs adliyede

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitede yaşayan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'a (31) silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Doğan'ın akrabası olduğu öğrenilen İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmit ilçesinde, dün spor salonuna gitmek için evinden çıktığı sırada, kendisini dışarıda beklediği iddia edilen kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. (AA)