Kocaeli'de işçiler 1 Mayıs'ta İzmit ve Gebze'de bir araya geldi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yurdun birçok noktasında olduğu gibi Kocaeli’de de 2 ayrı noktada kutlandı.

İzmit’te Doğu Kışla parkında buluşup Anıt Park’a yürüyen yüzlerce kişi 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.

Sloganlarda sermaye karşıtlığı, düzenin değişikliği talebi öne çıktı. Kortejlerdeki genç yurttaş toplamı dikkat çekti.

Hekimlerden, eğitim emekçilerine varana dek işçi sınıfının pek çok kesiminin sorunları kürsüden dile getirildi. İş cinayetlerinin kader veya fıtrat olmadığına özellikle vurgu yapılan 1 Mayıs programı, müzik dinletisiyle sona erdi.

Gebze

Gebze’de de Trafo Meydanı’nda buluşan yüzlerce emekçi Gebze Kent Meydanı’na yürüdü.

İşçi sendikalarının ve eğitim emekçilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen miting emek sömürüsünün bitmesi, düzen değişikliği, işçi mücadeleleri, İstanbul Sözleşmesi, Gezi Direnişi’ni içeren konuşmalarla sürdürülerek müzik dinletisiyle sona erdirildi.