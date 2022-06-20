Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Haber Merkezi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yangın çıktı.

Çalışanlar fabrikayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
 