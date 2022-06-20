Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yangın çıktı.
Çalışanlar fabrikayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikadan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Bahadır Batur
Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
Haber Merkezi
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yangın çıktı.
Çalışanlar fabrikayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikadan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.