Kocaeli’de fabrikada yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta bulunan plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde yangın çıktı. Yangının bilinmeyen bir sebeple meydana geldiği belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında depo ve imalat atölyesinin kullanılamaz hale geldiği açıklandı.
Kimsenin bulunmadığı depodaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)