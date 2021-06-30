Kocaeli'de bir kişi 'koleksiyonu için' aşıları çaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde aşı olan şahıs sonra koronavirüs aşısı çalarken yakalandı. Şahsın eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs aşıyı "koleksiyon yapmak için çaldığını" öne sürdü.

İzmit'te 28 Haziran tarihinde Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkez'ine 16.00 sıralarında gelen ve aşı olan eski sağlık N.A.B., aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi. Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı bekleyen N.A.B., içeriye girerek 6 doz aşı içeren 1 flakon koronavirüs aşısını çalarak binadan uzaklaştı. Bir süre sonra durumu fark eden aile sağlığı merkezi çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan N.A.B., koleksiyon yapmak amacıyla aşıları çaldığını söyledi.

Çalışan aşıya polis ekiplerince el konulurken, eski sağlık çalışanı N.A.B. hakkında soruşturma devam ediyor.

Benzer bir olay Yunanistan'ın Selanik kentinde meydana gelmişti. Sabah saatlerinde aşı olmaya gelen yaşlı bir kadın Pfizer/BioNTech aşısı çaldıktan sonra gözaltına alınmıştı. 81 yaşındaki kadın aşıyı "hatıra olsun diye" çaldığını iddia etmişti.