Kocaeli Belediye Başkanı: Marmara'yı foseptik gibi kullanmışız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen çevrimiçi çalıştayda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorununa ilişkin "2007-2008'de bir defa daha olmuştu. Akademisyenlerin raporları var. Sebepleri bilinmiyor. Yapılması gerekenler biliniyor" dedi.

Büyükakın, "Samimi bir itirafta bulunmak gerekirse biz adeta Marmara'yı foseptik gibi kullanmışız. Yani sadece ön arıtmadan geçen atık suyu açık denize derin deşarjlarla boşaltmışız. Akdeniz'den Karadeniz'e doğru dip akıntısı yolu ile gideceğini düşünmüşüz ve bu yolla devam etmişiz" diye konuştu.

Kocaeli Belediye Başkanı şunları söyledi:

"Aynı zamanda Tuna Nehri üzerinden ve Karadeniz'in diğer bölgelerinden, kıyısı olan diğer ülkelerden ve Karadeniz üzerinden Marmara'ya gelen kirlilik kaynaklarını da belki düşünmek ve bunu da eylem planımıza dahil etmek gerekiyor. Bir sınır ötesi durum da aslında Marmara ekosistemini etkiliyor."