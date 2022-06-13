Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama: 8 kişi hastaneye nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "7-13 Haziran arasında Ankara’da meydana gelen su taşkın ve baskınları sırasında dört vatandaşımız hayatını olay yerinde kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet; ailelerine, başkentimiz halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

8 kişinin hastanelere nakledildiğini ve genel durumlarının iyi olduğunu açıklayan Koca şunları kaydetti:

"Afetten etkilenen bölgelere, olay yerine görevlendirilen 112 Acil Ambulans Ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Afetzedelerden 8’i hastaneye nakledilmiş olup, genel sağlık durumları iyidir. 4 kişi ise herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Başta yaralılar olmak üzere afetten doğrudan etkilenenlere, tüm Ankara halkına, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Afete karşı işbirliği içinde çalıştığımız kurumların yöneticilerine teşekkür ediyorum."