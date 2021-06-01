Koca 'normal hayata dönüş' için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın ve normalleşme sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

"Yaygın aşılama yapılmadıkça biz maske takılmamasını önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluğu olmayabilir; fakat o, bağışıklıktan sonra. Toplumsal bağışıklık oluşmadıkça kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz ama bu eylül sonrası devreye girer" diyen Koca, "Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak" ifadesini kullandı.

Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini belirten Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.

'Yerli aşı' çalışması

Bakan Koca, çalışmaları süren ve Faz-1 aşamasına gelen 3, Faz-2 aşamasına gelen 1, Faz-3 aşamasına gelen 1 yerli aşı olduğunu belirterek, "Faz-3 için kullanılacak doz üretimi bu aşıda tamamlandı. 'Stabilizasyon' dediğimiz 2 haftalık süresi var. Dolayısıyla stabilizasyonda bir sorun çıkmazsa 2 hafta sonra Faz-3 safhasına geçmiş olacağız. Asgari 2 yerde de üretimi erken başlatmak istiyoruz. Yani eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz" diye konuştu.

Uğur Şahin ile dün görüştüğünü belirten Bakan Koca, "12 milyon için ihracat izni aldığını ifade etti Uğur Hoca. 'Gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon dozu peyder pey gönderiyoruz' dediler. Bu haftadan itibaren gelecek haftaya kadar 12 milyon doz gelecek. Haziranda da 30 milyon dozu tamamlayacağız" ifadesini kullandı

Koca, Haziran'da 30 milyon doz aşının gelmesi halinde haziran sonuna kadar 20 yaşa kadar aşılmanın gerçekleşebileceğini söyledi.