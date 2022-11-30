Koç Üniversitesi'nden üniversite aracından çıkan 74 kilo uyuşturucuya ilişkin açıklama

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu'nda Koç Üniversitesi'ne ait olduğu belirtilen aracı durdurdu.

Araçta yedi valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin Koç Üniversitesi'nden gelen açıklama şöyle:

"Son günlerde üniversitemizin adının geçtiği bazı haberlere ilişkin basın ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden Koç Üniversitesi’ndeki işine derhal son verilmiştir. Adli süreç halen devam etmekte olup, üniversitemiz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Koç Üniversitesi olarak emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi işbirliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz."