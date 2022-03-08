Koç Üniversitesi’nde öğrencinin üzerine yürüyen dekandan 'özür' açıklaması

Koç Üniversitesi’nde taleplerini dile getirmek için toplanan öğrencilerin üzerine “Ne diyorsun lan sen” diye yürüyen Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın söz konusu olayla bir özür açıklaması yaptı.

Yaptığı açıklamada Sayın, “İstem dışı sarf ettiğim kelimeler ve hareketler maksadını aşmıştır. Mağdur olan tüm öğrencilerden içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Yiğit Sayın'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Değerli meslektaşlarım, iş arkadaşlarım,

Sevgili öğrencilerim,

Sizlere dün akşam sosyal medyada paylaşılan bir video ile ilgili yazıyorum.

Bu videodaki gerek sözlü gerek de fiziki davranışımın ne kişisel ne de profesyonel kimliğime uyan ve yakışan bir davranış olmadığını belirtmek isterim. İçinde bulunduğumuz ortamın fiziksel ve duygusal etkilerinden dolayı istem dışı sarf ettiğim kelimeler ve hareketler maksadını aşmıştır. Mağdur olan tüm öğrencilerden içtenlikle özür dilerim.

Benim dün öğleden sonra akşam saatlerine kadar Koç Meydanında öğrencilerle buluşma nedenim ve Öğrenci Dekanı olarak en baş sorumluluğum Üniversitemizin öğrencilerinin isteklerini ve taleplerini dinlemek, elimden gelen her türlü çözümü bulmak için çalışmak olduğunu ifade etmek isterim.

Sevgi ve saygılarımla."



