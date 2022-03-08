Koç Üniversitesi dekanı öğrencinin üzerine yürüdü: 'Sen ne diyorsun lan!'

Koç Üniversitesi’nde öğrenciler, kadın ve erkek öğrencilerin aynı yerde yemek yeme talebi başta olmak üzere birçok talebini dile getirmek üzere toplandı.

Kadın ve erkek öğrencilerin bir arada yemek yemesini isteyen öğrencilere, Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın öğrencilerin üzerine yürüdü.

Öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra Erkin Başar isimli öğrencinin üzerine yürüyen Dekan Sayın'ın "Sen ne diyorsun lan!" sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Öğrenci Erkin Başar, olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

"Yiğit Sayın'ın üstüme yürümesi, lan demesi falan aklımda kalmadı. Ona gerekli cevabı verdiğime inanıyorum ama şu genel sekreterin yurtlardaki katı cinsiyet ayrımı meselesine verdiği 'ben akademik nedenlerle Koç'a geldiğinizi sanıyordum' demesi... Hala sinirliyim buna. Çok sinirli.

Bir de Y. Sayın, ağzından yanlışlıkla çıkmış gibi davranıyor. Oysa diğer öğrenciler slogan atarken, benden biraz uzakta, aynı kelimeyi başka bir öğrenciye kullandığını bizzat duydum. Benzer biçimde üstüne yürüdü.

Y. Sayın bunları hep yapıyor ama. Gerçekten sinirlendiğinden bile değil. Taktik olduğunu düşünüyorum. Sıkışınca, ortamı germek, öğrenciyi korkutmak için illa ki buna benzer bir şeye başvurur. Birini seçer bağırır, sert çıkar.

Son bir şey: Adam bana bağırıp üstüme yürürken, ona şiddetsiz, hakaretsiz cevap verdim. Bu durumda beni alıp uzaklaştırmaya çalışan dostlar, bu hataydı. Ben ona vuracak veya hakaret edecek değilim. Ama siz beni uzaklaştırmaya çalışınca ben sorun çıkarmış, tehlikeliymiş gibi oluyorum."