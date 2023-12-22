Koç kârına kâr katarken işçileri yok sayıyor: Ford Otosan emekçileri hakları için yürüdü

Kocaeli’de Koç Holding'in yüzde 41 hissesine sahip olduğu Ford Otosan'ın fabrikasında hakları için 2 yıldır mücadele eden işçiler, zam talepleri için bugün sabah vardiyası öncesi bir araya geldi.

Patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) metal işçileri için verdiği yüzde 35'lik teklifine tepki gösteren işçiler, önceki günlerde Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabından “Fabrikanın verdiği altın vb ekler hep ya sus payı ya sadaka, verilirse seviniyor verilmezse üzülüyoruz! Biz patronun ağzına bakmak istemiyoruz! Tüm bu ekler örneğin altın örneğin ikramiye bunlar sözleşmeyle güvence altına alınsın, patronun insafına kalmasın! Biz işçiler mağdur olmayalım!” açıklamasını yapmıştı.

Ford Otosan Gölcük fabrikasında çalışan işçiler, yüzde 119,5 oranında zam istemişti. MESS, işçilerin isteklerini kabul etmeyerek yüzde 35 zam teklifinde bulunmuştu.

İşçiler, bugün MESS'in teklifini, Ford Otosan Gölcük fabrikasında sabah vardiyasında protesto etti.

Bu sabah saatlerinde vardiya öncesi bir araya gelen yüzlerce Ford Otosan işçisi, ıslıklar ve yuhalamalarla birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.

Koç Holding 3. çeyrekte net kârını yüzde 82,8 artırdı

Ford Otosan'ın hissedarı Koç Holding, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde 36 milyar 303 milyon TL net dönem kârı elde ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti.

Buna göre, Koç Holding, geçen yılın aynı dönemine göre kârını çeyrek bazda yüzde 82,8 oranında artırdı.

'Çok yaşa Cumhuriyet, çok yaşa AKP'

Resmi bayramlarda "Cumhuriyetçi" imajı çizmeye çalışan Koç Holding, AKP’li yıllarda Türkiye’nin açık ara en büyük holdingi haline geldi.

Koç’un en çok büyüdüğü, kârına en çok kârı, rantına en fazla rantı kattığı dönem AKP dönemi olurken, 2003-2013 arasındaki dönemde Koç’un 10 yıllık net kârı 13,4 milyar lira oldu. Holdingin 2022 yılı toplam net kârı 69,8 milyar TL'ye ulaşırken, Koç'un bu yılın ilk yarısında toplam net kârı ise 37,4 milyar TL oldu.

AKP'nin Koç'a birçok kıyağı bulunuyor ancak AKP'nin Koçlara en büyük hediyesi TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ, 2006 yılında, özelliştirme furyası kapsamında Koç Holding'e yalnızca 4,1 milyar dolara satıldı. TÜPRAŞ, İstanbul Sanayi Odası’nın 2015’teki “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre ilk sırada yer alıyordu.

Koç, AKP döneminin sonradan görmeleri gibi görgüsüzce Erdoğan yalakalığı yapmak yerine, iktidar yandaşlığını ve işbirliğini daha perde arkasından ve "kurallara uygun" sürdürdü. AKP iktidarı süresince servetini hep katladı ve katlamaya da devam ediyor.