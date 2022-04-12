Kobani soruşturmasında 2. dalga: Çok sayıda gözaltı

Kobani soruşturması kapsamında HDP'yi hedef alan yeni bir operasyon düzenlendi.

Mersin, Adana, İstanbul, Diyarbakır ve Urfa’nın da aralarında bulunduğu birçok kentte HDP eski belediye eşbaşkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı çılan 91 kişiden 46'sı gözaltına altına alındı.



Gözaltına alınan bazı isimler şöyle: Mersin'de Akdeniz Belediyesi eski Belediye Eşbaşkanı Fazıl Türk, Akdeniz Belediyesi eski çalışanları Hasan Çat, Selami Turan ve Ülfiye Özcan ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye çalışanı ve avukat Metin Kılavuz, HDP eski Saymanı Zeki Çelik gözaltına alındı. HDP Adana il yöneticisi Mustafa Bilgiç ile Şefik Özbey ve Necmettin Aslan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınanlar hakkında "Kobanê olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları, ölen ya da yaralanan PKK'lilerin ailelerine maddi yardımda bulundukları" suçlaması yöneltildi. Savcılık açıklamasında, "91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ve silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlarından 12 Nisan tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.