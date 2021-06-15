Kobani davasında Ayhan Bilgen ve 3 kişiye tahliye

Kobani davasında Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal’ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi

Kobani Davası’nda aralarında Ayhan Bilgen’in de bulunduğu 4 kişi tahliye edildi.

Kobani Davası’nın 3’üncü duruşmasında Berfin Özgü Köse, Can Memiş, Cihan Erdal ve Ayhan Bilgen, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

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