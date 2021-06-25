Kobani davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı

Kobani davasının bugün görülen üçüncü duruşmasının beşinci oturumunda mahkeme ara kararını açıkladı.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti HDP eski Saymanı Zeki Çelik, HDP eski milletvekilleri İbrahim Binici ve Emine Beyza Üstün ile DBP Eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya hakkında "adli kontrol şartı" taleplerinin kaldırılmasına, HDP Mardin eski Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında “konut terk etmeme” yönündeki kararın kaldırılmasına karar verdi.

IŞİD'in Kobani’ye yönelik saldırılarının ardından 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen eylemler gerekçesiyle HDP eski Eş Genel Başkanları, MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24’ü tutuklu 108 kişi hakkında açılan davada bir sonraki duruşma 20 Eylül'de görülecek.