Kobani davası duruşması HDP'ye saldırı nedeniyle ertelendi

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Kobani Davası’nın 3’üncü duruşmasının bugünkü görülen oturumu, HDP İzmir İl Örgütü binasına yapılan saldırı nedeniyle yarına kadar ertelendi.

Duruşmanın görüldüğü Sincan Cezaevi Kampüsü önünde yapılan basın açıklamasında “Kahrolsun faşizm” ve “HDP halktır halk burada” sloganları atıldı.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, İzmir’de yaşanan saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz’ın ailesine başsağlığı dileyerek, “Deniz arkadaşımızın katledildiği saatlerde duruşma salonunda Günay Kubilay’ın duruşması devam etmekteydi. Üzerine cüppe giymiş, kendisine hakim diyen bir kişi, Kubilay’a ‘6-7-8 Ekim olaylarında neden hiçbir HDP’li zarar görmedi’ deme gafletinde bulundu. Bu soruyla Deniz’e sıkılan kurşun arasında bir fark yok. O zihniyet Deniz’i katlederken, diğer taraftan 37 insanın ölümüne sebep olan gerçek kişilerin kimler olduğunu gizlemek amacıyla yürüttükleri bu kumpas davasında, hayatında bir karıncayı incitmemiş arkadaşlarımızı yargılıyor” ifadelerini kullandı.

'Katilin yarın siyasetçilerle fotoğrafları da çıkabilir'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kobani Davasında yargılananların “faşizme teslim olmayacağını" belirten Dede şöyle konuştu:

“Amacınıza ulaşamayacaksınız. Hakimin sorduğu soruya avukat arkadaşımız duruşma salonunda çok net cevap verdi. Son 5 yılda bu topraklarda en çok katledilenler HDP’liler oldu. 6-7-8 Ekim’de yaşanan bütün olayların ve sonrasında gelişen olayların sorumlusu ‘400 vekil verin bu işi güzelleştirelim’ diyenlerdir. Bu iddianamenin sahibi de onlardır. Deniz’e sıkılan kurşunun azmettiricisi de onlardır. Katilin nerede, nasıl, ne şekilde fotoğraflar çektiği ve paylaştığı kamuoyunun bilincindedir. O katili kimin eğittiğini kimin donattığını biz çok iyi biliyoruz. Bu ülkede siyaset yapan, bu ülkeyi bu hale getiren siyasetçilerle yarın fotoğrafları da çıkabilir. Şanı ve serveti ülke sınırlarını aşan o siyasetçilerle fotoğrafları da çıkacaktır. Buradan bir kere daha söylüyoruz ne kumpas davalarınız ne eğitip donattığınız katilleriniz asla barış umudumuzu yitirtemeyecekler."