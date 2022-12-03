Kobanê Davası’nda ara karar açıklandı

Sincan Cezaevi Kampüsü Duruşma Salonu’nda görülen duruşmada, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 8 Kasım tarihinde HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında verdiği kararın Türkçesinin dosyaya konulması talebini kabul ederek, çeviri için Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, mahkeme heyeti, iki hafta süren duruşma boyunca siyasetçiler ve avukatların mütalaa ve yargılama metoduna dair yaptıkları tüm itiraz ve talepleri reddederek, siyasetçilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.