Kobane Davası başladı: Önceki başkan çete üyesi çıktı, şimdiki tehdit ediyor

6-8 Ekim Kobane eylemleri dolayısıyla HDP'ye yönelik başlatılan Kobane Davası'nda 13. duruşma bugün Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda başladı.

Duruşma öncesi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bir açıklama yaparken, açıklamaya HDP'li milletvekillerinin yanı sıra KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TKP, EMEP, EHP ve TÖP temsilcileri de katıldı.

'Bu dava düştü, düşecek'

Bu davada adli bir yargılama yapılmadığını bildiklerini, talimatın Saray'dan geldiğini dile getiren Buldan, "Böylesi adil olmayan yargılama sürecinde elbette bizler davayı sonuna kadar sahipleneceğiz, sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında olacağız ve peşini bırakmayacağız. Şimdi kumpas davası ellerine ayaklarına dolandığı için yeni yeni kumpaslar başlatma peşindeler" dedi.

"Bu dava düştü, düşecek" vurgusunda bulunan Buldan, "Bu dava onların ellerine ayaklarına dolandı, dolaşmaya da devam edecek. Ellerinde hiçbir gerekçe somut delil olmadığı için yeni yeni kumpaslar ikinci dalgalar yaratmaya çalışsalar da bu davanın düştüğünü ve düşeceğini belirtmek isterim. Bu davanın sonucu Türkiye siyasi hareketine, Türkiye yargısına, adaletine, vicdanına ses olması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

'Bu kumpas davalarını boşa çıkaracak olan mücadelemizdir'

Buldan'ın ardından Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan bir konuşma yaptı. Gürkan, “Türkiye’nin gerçek demokrasiyle hak ve özgürlüklerle donanmış, demokratik siyasi bir rejime ihtiyacı vardır. Demokrasiyi kazanacağımıza inanıyoruz buna umudumuz ve gücümüz var. Bu kumpas davalarını boşa çıkaracak olan da mücadelemizdir” dedi.

Gürkan'ın ardından EHP adına bir dayanışma konuşması yapılırken, sonrasında KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de "O dönemde biz de KESK olarak emekten yana barıştan yana olan kesimleri IŞİD barbarlarını durdurmaya yönelik benzer çağrılar yaptık. O dönemde hizmet üretmeyerek barıştan yana tutumumuzu ifade ettik. Bir yargılama olacaksa, o dönem hepimizin yargılanması gerekiyor. Bugünkü kumpas davası Türkiye demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir" ifadesini kullandı.

'Boyun eğmeyenlerin mücadelesinin önemine işaret işaret etmek istiyoruz'

TKP adına Merkez Konsey üyesi Ali Ufuk Arikan bir konuşma yaptı. AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana bu ülkenin direncini teslim almaya çalıştığını ve burada hukuksuz, siyasi operasyonların önemli rol oynadığını söyleyen Arikan, son Gezi Davası'nda alınan kararın da, bugün yapılan Kobane Davası'nın da AKP'nin yürüttüğü siyasi davalar olduğunu ve iktidarın nasıl hareket ettiğini gösterdiğini dile getirdi. "Mücadelenin önemine, boyun eğmeyenlerin mücadelesinin önemine işaret işaret etmek istiyoruz" diyen Arikan, kapatma davasında kaldıraç olarak kullanılmak istenen bu hukuksuz operasyona karşı dayanışmalarını ilettiklerini söyledi.

TKP'nin ardından TÖP adına da bir konuşma yapılarak dayanışma mesajı iletildi.

Tuncel'den mahkeme heyetine: Önceki başkan çete üyesi çıktı, şimdiki tehdit ediyor

Duruşma HDP'den ayrılarak SES Partisi'ni kuran, Kobane Davası'nın tutuksuz sanığı Ayhan Bilgen'in savunmasıyla başladı.

Bilgen, hakkındaki suçlamaları reddettiğini ifade etti, bu davada çözüm sürecinde atılan, devletin de bilgisinin olduğu adımların yargılandığını söyledi.

Bilgen'in ardından eski HDP'li vekil Sebahat Tuncel kürsüye çıkarak mahkemenin savunmaları kısıtlayan kararına tepki gösterdi. Bir önceki mahkeme başkanının çete üyesi çıktığını, şimdi yargılandığını hatırlatan Tuncel, mevcut mahkeme heyetinin ise savunma hakkını kısıtlamaya çalışarak kendilerini tehdit ettiğini, bunu kabul etmediklerini vurguladı.

Tuncel, bu davayla çözüm sürecinin, barış ve demokrasi mücadelesinin hedef alındığını belirtirken, mahkeme heyetinin bir an önce bu hukuksuz iddianameyi iade etmesi, kendilerini de tahliye etmesi gerektiğini söyledi.

Duruşmaya ifadelerle sürerken, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ duruşma salonuna SEGBİS sistemiyle katıldılar.