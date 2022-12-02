Klozet suları taştı, evleri su bastı: Sağanak Bodrum'u 15 dakikada felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz gün Bodrum'un Muğla ilçesi için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Sabah saatlerinden başlayan yağmur, öğle saatlerinin ardından ise şiddetini arttırdı. Sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda hazırlıksız bir şekilde yakalanan vatandaşlar ise yağmurdan korunmanın yollarını aradı. Sağanak yağış sebebi ile ilçe merkezindeki Dere Sokak, Konacık Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Üçkuyular Caddesi dereye döndü. Bazı noktaların göl, bazı noktaların da dereyi andırdığı yollarda trafik kontrol edilemez hale geldi.

Ekipler nöbet tuttu

DHA'nın haberine göre Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, Destek ekipleri ve Çevre koruma ekipleri yağışın şiddetli olduğu anlarda sorun yaşanabilecek noktalarda hazır bekledi. Ekipler, tıkanıklık olan yerleri açarak suyun daha fazla birikmesinin önüne geçti.

Bazı evleri su bastı

Yağış sebebi ile Eskiçeşme Mahallesi’ndeki dört daireyi su bastı. Yağış ile klozetlerden taşan atık sular evlerin içerisine doldu. Evini atık su basan Hamza Doruk, tepkisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"15 dakika sağanak yağmur bastı. Geçen haftaki yağışta da aynı durumla karşılaştık. Ertesi günü belediye çalışanları geldiler, temizlediler ama çözüm bulunacağı söylendi. Eyvallah dedik, tamam dedik. Ama çözüm bulunamadı, bugün 15 dakika yağmur bir memlekete ne yapabilir? 4 daireyi birden bastı. Sadece bizim daire değil. Komşunun dairesinde eşiği biz kırdık. İçerisi su dolmuş kadının yazık. Eşyaları su altında kaldı. Kendi evimizden vazgeçtik, ona yardıma koştuk. Bizim evin hali zaten ortada. Ne yapabiliriz ben anlamıyorum, çözümü biz mi bulacağız? Vatandaşım ben. Ben MUSKİ’yi aramışım, belediyeye gitmişim. Ben her türlü başvurumu yaptım. Ben daha ne yapabilirim? Burada hata olduğunu, borularda tıkanıklık olduğunu anlattık."

Bodrum Belediyesi ekipleri su basan evlerde, vatandaşlarla birlikte temizlik çalışması gerçekleştirdi.