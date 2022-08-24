Kleopatra Adası'na ücretsiz giriş hakkı kaldırıldı

Müze ve ören yerlerine yapılan zammın ardından şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla’nın Gökova Körfezi’nde kendiliğinden çoğalan kumlarıyla ünlü Kleopatra (Sedir) Adası’na ücretsiz girişleri kaldırdıklarını duyurdu.

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, girişlerdeki 65 yaş üstü, öğretmen, engelli ve basın mensupları, acente ve tur rehberleri, UNESCO temsilcileri ve 18 yaş altı için ücretsiz ziyaret hakkı kaldırıldı.

Hafta başında başlatılan yeni uygulamaya göre öğrenciler de eğer arkeoloji ve sanat tarihi okumuyor ise ören yerlerine ücretsiz giremeyecek. 8 yaş altı çocuklar ise yine ücretsiz geçiş hakkı tanınanlar arasında yer alıyor fakat yabancı uyruklu 8 yaş altı çocuklar da yine ücrete tabi olacak.

Değişen yönetmelik ile vali, belediye başkanı, muhtarlara ve refakatçilerine en fazla 10 kişiyle sınırlı olmak üzere ücretsiz geçiş hakkı tanındı.

Giriş 125 lira oldu

Kleopatra (Sedir) Adası’na geçen yıl giriş 60 TL iken, bu yıl 125 TL oldu. 4 kişilik bir aile için gidiş-dönüş ve ada giriş ücreti 900 lira.

Müze kart ise geçmiyor.

İki gazeteci Cemal Köyük ve Mustafa Akın tatilcilerle Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nden tekne turuyla halk arasında Kleopatra Adası’na gittiğinde yeni yönetmelikle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Mustafa Akın, “Adaya gittiğimizde görevliler yeni uygulamayı anlattı. Gelen yönergeyi gösterdiler. Tek kişi giriş 125 lira olunca çaresiz geri döndük” dedi.