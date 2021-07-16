'KKTC'nin adı değişecek, başkanlık sistemi gelecek' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretine ilişkin olarak, “Müjdesini Kuzey Kıbrıs Parlamentosu’nda vermek istediğim bir adımımız var. Ön çalışmalarımızı bitirdik” demesinin ardından Kuzey Kıbrıs'ın adının değişeceği ve başkanlık sisteminin getirileceği iddia edildi.

Londra Gündem'in haberine göre Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçmişte yaptığı, "Başkanlık sistemi yasası da gündemdedir. Her partinin söylediği ve olumlu bulduğu bir olaydır. Anayasal düzenleme ister. Önümüzdeki süreçte o da değerlendirilebilir” sözlerini akla getirdi.

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" ismiyle birlikte "Anayasa’yı da değiştirip başkanlık sistemini getirmeyi planladıkları" iddiaları da gündemdeyken kulislerde, Erdoğan’ın Cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamanın başkanlık sistemiyle ilgili olduğu yönünde değerlendirildi.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Erhan Arıklı'nın Facebook hesabından paylaştığı yorum ise bu iddiaları güçlendirdi.

Arıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DEVLETİN ADI, BAŞKANLIK SİSTEMİ VE YDP...

Bugün katıldığım bir TV programında şunları söyledim;"YDP olarak önümüzdeki dönem "Sistem değişikliği" konusunu gündemimize aldık.

Sistem değişikliği için Anayasa değiştirmek gerekiyor. Oysa biz Anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu Devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek. Bu isim bize Annan Planında BM tarafından verilmişti. İKO da da bu şekilde gözlemci üye olarak bulunuyoruz..."

Bu konu önümüzdeki sürecin ana konularından biri olacak. YDP olarak biz bu konuda kendi çalışmalarımıza başladık."

Öte yandan Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada "KKTC" ifadesini kullanmaması ve "Kuzey Kıbrıs" demesi, ajanslarınsa Erdoğan'ın sözlerindeki "Kuzey Kıbrıs" ifadelerini "KKTC" olarak değiştirerek yansıtması dikkat çekmişti.