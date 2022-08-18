KKM'ye geçen şirketlere ucuz kredi dönemi

Ekonomi yönetiminin bankalar ve bankalardaki döviz mevduatlarına yönelik olarak üst üste uygulamaya aldığı önlemler sektörü sürekli yeni yöntemlere sevk ediyor.

Bankacılık sektörü bugünlerde döviz mevduatını kur korumalı mevduata dönüştürme hedefini tutturma çabasında. Bunun için de zaten şikayetçi olunan ticari krediler için yeni bir yöntem bulundu.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre ticari kredi başvurusunda bulunan müşterilerine bankalar döviz mevduatını KKM’ye dönüştürmesi durumunda bunu teminat olarak kabul edeceğini bu yöntemi izlediğinde ise avantajlı kredi faizi oranları vereceğini belirtiyor.

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre döviz mevduatını KKM’ye çeviren müşterilerine kamu bankaları yüzde 14, özel bankalar ise yüzde 17-18 ticari kredi faizi uygulamaya başladı. Bu durum da bankalar arası döviz mevduatı geçişini hızlandırdı.

Dövizden KKM’ye dönüşen hesaplarda bankacılık sektörü güncel TL mevduat faiz oranı yüzde 22-23 seviyesinde olsa bile yüzde 17’den fazla faiz uygulayamıyor.

Son haftalarda KKM artış hızında yavaşlama olsa da BDDK verilerine göre KKM hesapları 1 trilyon 169,8 milyon liraya yükseldi.

Ancak tüzel kişilerin döviz mevduatı ise artış eğiliminde. 5 Ağustos haftası itibariyle tüzel kişilerin döviz mevduatı bir önceki haftaya göre yüzde 5,2 artışla 86 milyar 125 milyon dolara yükseldi. Bu döviz mevduatı artışı iktidarın arzuladığı bir durum değil. Bankaların KKM’ye dönüşte düşük ticari kredi faizi uygulaması da 86.1 milyar doları aşan tüzel kişilerin döviz mevduatındaki dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.