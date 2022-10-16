KKE'den Bartın'daki maden faciası hakkında dayanışma mesajı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Bartın'ın Amasra ilçesinde cuma günü gerçekleşen en az 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamı hakkında dayanışma mesajı yayımladı. KKE'nin mesajında, Türkiye halklarına ve işçilerine dayanışma çağrısı yapılırken, kapitalistlerin kârlarını artırmak için işçilerin hayatlarını göz ardı ettikleri vurgulandı.

"İnsanın insan tarafından sömürüldüğü kapitalist düzene son verecek yolu açmak için ihtiyaçlarımız ortaktır" denilen KKE Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bürosu'nun dayanışma mesajı şu şekilde:

"Bartın'ın Amasra ilçesinde en az 41 işçinin yaşamını yitirdiği son katliam, kapitalistlerin gerekli güvenlik önlemlerini, insani çalışma saatleri ve çalışma koşullarını göz ardı ederek işçilerin hayatını umursamadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan'da, Türkiye'de veyahut kapitalist piyasanın egemen olduğu hangi ülke olursa olsun, sermaye kârını artırmak için emekçilerin yaşamlarını yiyip bitiriyor.

KKE Yunanistan'daki işçilerin, maden kazasında ölen işçilerin yaslarını tutan Türkiye işçi sınıfı ve halk tabakalarıyla destek ve dayanışmasını ifade ediyor.

İnsanın insan tarafından sömürüldüğü kapitalist düzene son verecek yolu açmak için ülkelerimizdeki işçilerinin mücadelesinin ortak ihtiyaçları olan işçi sınıfı sendikal hareketinin, işçilerin yaşamları için güvenlik önlemleri ve emekçilerin mutluluğunu sağlamak için güçlendirilmesi gerekmektedir."