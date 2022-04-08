Kızını öldüren babaya 20 yıl hapis cezası

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan baba B.K. (63), kızı Ş.K.'yi (40) boynundan bıçaklayarak öldürmüştü.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık B.K.’nın "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık B.K. daha önceki ifadesini tekrar ederek tahliyesini talep etti.

Ş.K.’nin annesi ile çocukları sanık B.K.’dan şikayetçi olmadıklarını söylerken, mahkeme heyeti, sanık B.K'ye "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.