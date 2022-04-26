Kızını okula göndermeyen hakimden 'sizi ilgilendirmez' tepkisi

Balıkesir'de yaşayan sekiz yaşındaki S. adlı kız çocuğu bu yıl ikinci sınıfa geçti; ancak ailesi okula yollamadı. Okulun şikayette bulunması üzerine Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, geçen 15 Mart'ta bir sosyal hizmet görevlisini eve gönderdi. İnceleme sonucu, çocuğun babasının hakim A.B. olduğu anlaşıldı.

Uygulama Değerlendirme Raporu'nda şöyle yazıldı: "S.'nin ailesinin evde tüm desteği sağlıyor olup özel öğretmenler tutularak, eğitimine destek oldukları görülmüş olsa da yaşıtlarıyla sosyal yaşamına katılımını sağlamak, olumlu alışkanlıklar kazandırmak, kişilik ve karakter gelişimiyle birlikte özgüven gelişimi, bakış açısı, sosyal beceri, birey olma bilincini desteklemek ve hayata hazırlamak adına eğitim tedbiri ile desteklenmesinin uygun olacağı."

Mahkeme çocuğun okula gitmesine karar verdi

Ardından Burhaniye Aile Mahkemesi'nde dava açıldı. 1 Nisan'da karara bağlanan davada mahkeme, Çocuk Koruma Kanunu gereğince S.'nin okula gitmesi için tedbire karar verdi. Karar velilere ve Milli Eğitim Müdürlüğüne iletildi.

'Dini gerekçeler' iddiası

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, hakim A.B.'nin dini gerekçelerle kızını okula göndermediği iddiasını paylaştı . Aralarında geçen görüşmeyi de aktaran Saymaz, şunları kaydetti:

'Sizi ilgilendirmez' tepkisi

"A.B.'ye 'Bu yüzden göndermediğiniz doğru mu?' diye sordum. 'Kararda ve raporda öyle bir şey yok. Kim söyledi? Kulaktan dolma bilgilerle haber yapılmaz' dedi. 'O halde neden göndermiyorsunuz?' diye sordum. 'Raporda yazıyor' dedi. Mahkemenin aleyhine sonuçlandığını hatırlattım. 'Olabilir, sizi ilgilendirmez' dedi."