Kızını bıçaklayarak öldüren saldırgana 'iyi hal' indirimi

Geçen yıl 15 Kasım'da Kayseri'nin Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darp ettiği gerekçesiyle tartıştı.

Basri Karakulak, 2 çocuk annesi kızını bıçaklayarak öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı Basri Karakulak, tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Basri Karakulak hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 Nisan'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Basri Karakulak'ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce "tahrik" indirimi uygulayıp cezayı 24 yıla ardından "iyi hal" indirimiyle de 20 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara itiraz edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatı, karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bakanlık avukatı, sanık hakkında uygulanan ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Emre Ayan da müvekkiline verilen cezayı fazla bularak karara itiraz etti.

İstinaf onadı

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.

Oy birliğiyle alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi.