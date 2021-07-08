Kızına cinsel istismardan gözaltına alınan baba firar etti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kız çocuğunun babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, M.B. adlı kız çocuğu geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunmasının ardından ilçe devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Anne Fatma T. hastaneye gittiğinde, kızının defalarca kez babasının cinsel istismarına uğradığı öğrendi.

Fatma T, avukatı aracılığıyla Ekim 2020’de boşandığı İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Velayeti mahkeme kararıyla annesine verilen M.B, pedagog eşliğinde verdiği ifadede, 2020 yılı Aralık ayında babası İ.B. ile Kumluca'ya gittiklerini ve ilk defa burada babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B, bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. İ.B. gözaltındayken rahatsızlandığını söyleyince tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Polis, İ.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.