Kızılırmak'ta toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta bir süredir görülen toplu balık ölümleri için yapılan inceleme tamamlandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından Sivas’ta balık ölümlerinin yaşandığı noktalardan alınan numuneler üzerinde yapılan tahlillerde zehirli toksinlere rastlanılmadı.

Balık ölümlerinin nedeninin aşırı sıcak, kuraklık ve buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesindeki azalma olduğu tespit edildi.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise su sıcaklığının 24 derecenin üzerine çıktığı, sudaki oksijen seviyesinin 4.30 ppm seviyesinin altına düştüğü anlaşıldı.

'Oksijen seviyesi artırılmalı'

Kızılırmak nehrini rehabilite ederek suda bulunan oksijen seviyesinin artırılması gerektiğini belirten Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, “Her sene Temmuz ve Ağustos ayında bu durumu görüyorduk, bu yıl biraz daha geç oldu. Mevsimlerin soğuk gitmesi, havaların geç ısınmasıyla birlikte, aynı noktada balık ölümlerini yine görüldü. Bunun sebebi zirai atık veya çevreyi olumsuz etkileyecek kimyasallardan değil, bu tamamıyla havalarının sıcaklığının artması. Kızılırmak’ın su seviyesinin düşmesi ve suyun durgun olduğu ırmak havzasının en geniş olduğu yataklarda olduğunu görüyoruz" dedi.

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, akarsularda denetimlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "2 köprü arasında suyun az akması, havzanın geniş olması, su sıcaklığının yüksek olması, oksijen seviyesinin az olması gibi sorunların giderilmesi için Eğri köprü ve Kesik köprü arasındaki havzanın yeniden rehabilite edilerek su akışını hızlandırılarak su da bulunan oksijen seviyesi arttırılabilir. Bu şekilde, her sene yaşadığımız, bu yıl geçen yıllara göre daha az olan balık ölümlerini yaşamamış oluruz” dedi.