Kızılay yöneticilerinin maaşları ortaya çıktı

Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşen Kızılay şirketlerinin yöneticilerine 27 bin ile 38 bin TL arasında maaş ödendiği ortaya çıktı. 38 bin 500 TL olan en yüksek maaşın ise Kızılay’ın Sağlık A. Ş. isimli şirketinin genel müdürü ve 24'üncü Dönem AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'e verildiği öğrenildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay Yatırım Holding’de CFO (Finansal İşler Müdürü) unvanıyla gören yapan Erdal Dursun’a ise 37 bin 519 TL maaş ödendi. Yine Kızılay Yatırım Holding’in Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Zeynep Meltem Özeker de 37 bin 397 TL maaş aldı. Kızılay’ın İdari ve Mali İşler Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu’na 34 bin 740 TL ödenirken, Yönetişim Ofisi Başkanı Şemsi Kamile Canbay’ın ise 34 bin 740 TL maaş aldığı öğrenildi. Kızılay’ın Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş ise 34 bin 740 TL maaş alıyor.

Direktörlere 27 bin liranın üzerinde maaş

Kızılay’ın yöneticilerine ödenen yüksek maaşlar bununla da sınırlı değil. Kızılay Bakım A.Ş.’nin genel müdürüne, Kızılay Yatırım Holding A.Ş. Malatya şubesi genel müdürüne, kurumsal gelişim grup direktörüne, insan kaynakları grup direktörüne ve iş geliştirme koordinatörüne de 27 bin TL’nin üzerinde maaş veriliyor.

Öte yandan Kızılay’da yönetici olarak görev yapan birçok ismin aynı zamanda şirketlerde yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edildi. Bazı Kızılay yöneticilerinin ayıca huzur hakkı aldığı öne sürüldü.