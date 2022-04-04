Kızılay tarihinde ilk: Zora düşen patronları kurtarmak için zekat projesi!

Türk Kızılayı şirketler için 'zekat' toplamayı hedefliyor. Dünya gazetesine konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Zekatın teşvik edilmesi, hesap verilebilir, şeffaflık ve izlenebilirlik modeliyle mutlaka müesseseleşmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Bu çerçevede "Kızılay Zekat Müessesi" kurduklarını belirten Kınık, "Burada zekatın farklı boyutları var. Sadece doğrudan insanlara nakit verme, ihtiyaçlarını kısa süreli karşılama anlamında değil, birden fazla zekat veren insanın bir araya gelerek bir insana iş kurması gibi. Kişilerin zekat alırken bir sene sonra istihdam yaparak zekat veren pozisyona gelmesi gibi modeller üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca üretim sıkıntısı çeken bir üreticinin borcunu ödemesi ve tekrar üretime katılmasının sağlanması gibi modellerle zekatı yaygınlaştırmaya çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla birlikte zekatın nasıl toplanacağı konusunu, kendi içimizde kurduğumuz bir ilim heyetiyle de takip edeceğiz ve zekat sahibine bunu raporlayacağız" ifadelerini kullandı.