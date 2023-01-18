‘Kızılay etleri AKP’li vekilin otelinde’ haberine 3 yıl sonra dava

Bitlis’te gazeteci Sinan Aygül’ün 25 Ağustos 2020’de Bitlis News’te yazdığı “Devlet Bahçeli’yi uyarıyorum!” başlıklı köşe yazısında, Kızılay’ın yoksullara dağıtılmak üzere hazırladığı etlerin Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve abisi AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’a ait otelde kullanıldığına dair görüntüler paylaşmıştı.

Ülke gündemine oturan görüntülerin ardından Kızılay’ın başlattığı soruşturma sonucunda Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar görevden alınmıştı. Meclis gündemine defalarca kez gelmesine rağmen konuyla ilgili hiç konuşmayan AKP’li vekil Cemal Taşar ise “Suskunluğum asaletimdendir, ahmaklara verilecek cevap sükuttan ibarettir.” tweetini atmış, tepkiler artınca da birbirinden farklı açıklamalar yapmıştı.

Haberin içeriğine ilişkin açıklama yapmadan gazeteci Aygül hakkında işyerlerine izinsiz girdiği için suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Ağustos 2020 tarihli şikayet dilekçesi üzerine başlatılan soruşturma 3 yıl sonra sonuçlandı.

Bitlis News'te yer alan habere göre soruşturma sonucunda haberi yapan Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında “İşyeri dokunulmazlığını ihlal” suçlamasıyla 12 Ocak 2023 tarihli iddianame hazırlandı. İddianamede Aygül hakkında sevk maddesine göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenirken, savcı TCK 53. ve 58. maddelerin uygulanmasını da talep etti. Yargılama sonucunda Aygül ceza alırsa, tekerrürü düzenleyen TCK 58. Madde gereği aldığı cezanın tamamını kapalı cezaevinde geçirecek.

Aygül: Eğer özel bir alansa kamusal bir malın usule aykırı şekilde orada ne işi var?

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Aygül, “Susmamızı istiyorlar, ya susacaksınız, ya susturacağız diyorlar” dedi.

Aygül “Yaptığım haber ne yazık ki bu ülkede gelinen durumu en güzel özetleyen haberlerden biriydi. Habere ve haber içeriğine ilişkin bir durum söz konusu değil. İlgili dönemde bütün erişim engelleme, tekzip talepleri mahkemeler tarafından reddedilmişti. İlginçtir içeriğe ilişkin ne Kızılay’ın ne de ilgili tarafların doyurucu bir karşı çıkışları olmadı. Çıkıp gür bir sesle 'Bu haber doğru değil' diyemediler onun yerine 'İşyerimize izinsiz girmiş' dediler. İşyerine izinsiz girdiğim için hakkımda dava açılmış. Birincisi orası bir otel restoranı, herkese açık bir yer, giriş izne tabi değil. İkincisi ve en önemlisi haber yapmak izne tabi değil. Hele ki böyle bir haber için, haberin öğelerine ulaşmak için izin alınmaz. Biz de haber almak için izin almıyoruz. Orası özel bir alan mı? Eğer özel bir alansa kamusal bir malın usule aykırı şekilde orada ne işi var? Bu soruyu sormak için oraya girdim. Kamunun kendisine ait olan bir mal hakkında haber alma hakkı anayasal ve evrensel bir haktır, ben o hakkı yerine getirdim. Üstün kamu yararı olan bu durumlarda, bu ve benzeri yasalar basın ve ifade özgürlüğü lehine özgürlükçü yorumlanır. Tabi bu normal şartlar altında böyle. Normal şartlar altında olmadığımız için buna da şaşırmadık.” dedi.

Aygül, haberi yaptığı tarihlerde AKP’li vekil ve kardeşi tarafından yapılan açıklamalarda kendisine hakaret edildiği ve Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar’ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ancak hem Aygül’ün talebi hem de Taşar’ın hakaret ve iftira yapıldığına ilişkin şikayeti için kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmişti.

Aygül’ün 2020 yılında yaptığı haber Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin ‘Yılın Başarılı Gazetecileri Yerel Medya Ödülü’nü almıştı.