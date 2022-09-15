Kızılay çalışanını 'MS hastası' olduğu için işten attı

Kızılay Yönetim Kurulu’nun kararıyla İzmir Kan Bağışı Merkezi’nde görev yapan Kıvılcım Özbek isimli laboratuvar çalışanı işten atıldı. Özbek’in işten çıkarılma gerekçesi Kızılay’ın ıslak imzalı belgelerinde, “MS tanısı konması ve ekiplerde görevlendirilemeyeceği ve sağlık sorunları nedeniyle ekiplerde verimli olarak çalıştırılamaması” olarak gösterildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Özbek, işe iade talebiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne dava açtı. Özbek’in avukatı mahkemede yaptığı savunmada, “Özbek, 2007 tarihinde Türk Kızılay Genel Müdürlüğü İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 2015 Eylül ayında MS hastalığı tanısı konuldu ve bu hastalığı ile ilgili tedavi gördü, ara ara teşhis olunan hastalıkla ilgili kontrolleri yapıldı, bu hastalığı dolayısıyla gerek kurum doktorunun gerekse tedavi gördüğü hastanenin raporlarında çok ağır şartlarda çalışmasının hastalığını olumsuz etkileyeceğinin tespit yer aldı. Buna istinaden Özbek kendisine uygun bir pozisyon ayarlanmasını talep etmişse de kabul edilmedi ve iş akdi 4 Nisan 2019 tarihi itibariyle feshedildi” ifadelerini kullanarak mağdurun işe iadesini talep etti.

Mahkeme kararına rağmen işe geri alınmadı

Mahkeme kararında Özbek haklı bulunarak, “Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının davalı nezdinde işe iadesine karar verilmiştir” denildi. Ancak Kızılay mahkeme kararına rağmen Özbek’i işe almadı.

Kıvılcım Özbek, 2019’dan beri işsiz olduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

“Dünyaya yardım eden bir kuruluş olan Kızılay kendi personeline yardım etmedi. Üç yıldır işsizim ve iş bulamıyorum. Kızılay’da 12 yıl çalıştım. İşten çıkarılmadan 3 yıl önce MS tanısı konuldu. Mahkeme kararına rağmen işe alınmadım ve işime geri dönmek istiyorum.”

Habere göre Kızılay 2019’da da böbrek rahatsızlığı bulunan Arzu Altun’u hasta olduğu için işten atmıştı. Altun, “Ben bu kuruma 1994 yılında girdim ve tam 25 sene çalıştım. Büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Zaten böbrek nakli de oldum ve artık sağlıklı bir insanım. Bu gerekçelerle beni işten çıkaracaksınız iki yıl önce neden çıkarmadınız? Çalışanların iki böbreği var benim tek böbreğim var. Sağlık sorunum yok ve sadece daha dikkatli yaşıyorum” demişti.