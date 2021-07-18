Kızıl Midilli’de bir günün ardından

Geçtiğimiz hafta 9-10-11 Temmuz tarihlerinde Yunanistan Komünist Gençliği (KNE)’nin 30. Anti-emperyalist kampı gerçekleşti. Türkiye Komünist Gençliği’nden bir delegasyon olarak biz de kampa katıldık. Her yıl farklı bir yerde gerçekleşen Anti-emperyalist Kamp’ın bu yıl Midilli adasında olmasının özel bir önemi vardı. Kardeş örgütümüzle birlikte bu yıl kampı iki örgütün ortak kampı olarak örgütledik ve halklarımızı buluşturan Ege denizinin ortasında bir araya geldik. Adaya kalabalık bir delegasyonla deniz yoluyla gitmeyi amaçlarken karşılaştığımız çeşitli bürokratik engeller sebebiyle daha ufak çaplı bir delegasyonla önce Atina’ya sonra Midilli adasına uçmamız gerekti. Üstelik bu son dakika değişikliği sebebiyle kampta yalnızca bir gün geçirmemiz mümkün olacaktı. Bizim için buruk bir başlangıç olsa da kampın içten atmosferi duygumuzu değiştirdi.

Bu yıl 30.su düzenlenen anti-emperyalist kamp ilk defa 1992 yılında Yunanistan’ın Arnavutluk ve bugünkü adıyla Kuzey Makedonya ile sınır komşusu olduğu Prespes bölgesinde, üç komşu ülkenin gençlerini buluşturduğundan bu yana her yıl binlerce gencin katılımıyla devam etmiş. Anti-emperyalist kampın ilkinin Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı, emperyalizmin Balkanlar’a girip milliyetçi çatışmaları körüklediği zorlu yıllarda gerçekleştirildiğini göz önünde bulundurursak KNE’nin attığı bu adımın önemli bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz.

1992 yılında, ilk Anti-emperyalist kampta üç komşu ülkenin gençlerinin sınırda oluşturduğu insan zinciri

Otuz yıl sonra bugün Balkanlar, Ege ve Akdeniz’deki ülkelerin, emperyalizmin planlarına dahil olmakta birbirleriyle yarıştıklarını görüyoruz. Komşu ülkemiz Yunanistan’da ABD’nin askeri varlığı ve silahlanmaya yapılan yatırımlar her geçen gün artarken AKP hükümetinin yayılmacı dış politikası mülteci krizi ve Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşımı gibi başlıklarda gerilimi tırmandırıyor. Bu koşullar altında tarihsel ve kültürel ortaklıkları büyük olan bu iki kadim halkın asıl düşmanının sömürü düzeni olduğunu vurgulamak bizce çok önemli. Bu yılki kampın sloganında da buna işaret etmek istedik. Sloganda ‘‘Türkiye’de ve Yunanistan’da düşmanımız ortak’’ derken aynı zamanda kurtuluşumuzun da ortak olduğu mesajını veriyoruz.

Midilli havaalanında KNE’li yoldaşlarımız bizi ‘Hoş Geldiniz Yoldaşlar’ pankartı ile karşıladığında ortak mücadelemize ne kadar değer verdiklerini bir kere daha düşünüyorum. Kamp alanına giderken büyük bir heykelin yanından geçiyoruz. Daha sonra kamp alanında Selanik’ten arkadaşım Anastasia’dan bu anıtın ‘Özgürlük Anıtı’ olduğunu, 1912-22 yıllarında Türkiye kıyılarından Midilliye’ye göçenlere adandığını öğreniyorum. Bu coğrafyanın daha fazla savaş ve göçe sahne olmaması için biz komünistlere çok iş düşüyor.

Midilli Adası’nın 1946-49 yılları arasında yaşanan Yunan İç Savaşı’nda kendi demokratik ordusunu kurarak kararlı bir direniş gösterdiğini de Anastasia’dan öğrenmiş bulunuyorum. Midilli’ye verilen Kızıl Ada ismi de buradan geliyor. O dönemde ülkelerinde önce faşizme karşı direnişin başını çeken Yunan komünistler, İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra bu defa İngiltere ve Amerika destekli kralcı orduya karşı yurdun dört bir köşesinde çarpışmışlar. KKE ve KNE düzenin toplumsal hafızadan silmeye çabaladığı bu tarihi genç kuşaklara aktarmaya çok önem veriyor. Anti-emperyalist kamplarda da gençler bölgenin tarihini bilen bir rehberin eşliğinde Yunan Demokratik Ordusu’nun yürüdüğü dağ patikalarında, kahramanların ayak izlerinin peşinde doğa yürüyüşlerine katılıyor.

Kamp alanında aynı anda bir sürü faaliyet gerçekleşiyor. Kimileri denize girerken kimileri ise sportif, kültürel veya siyasi etkinliklere katılıyor. Kadınlı erkekli binlerce gencin güzel vakit geçirebildiği bir ortam var. Üstelik kampa Midilli adasına tatile gelen veya adada yaşayan gençler de rağbet gösteriyor, özellikle akşam saatlerindeki konserlere.

Kamp alanına vardıktan birkaç saat sonra Yunan yoldaşlarla birlikte bir panel gerçekleştiriyoruz. Kampçılar kendi ülkelerimizdeki lise, üniversite ve genç işçi mücadelesi başlıklı sunumlarımızı dinliyor. Sunumlarımız iki ülkenin gençlerinin dertlerinin ne kadar ortak olduğunu bir kere daha gösteriyor. Gün boyu masamıza uğrayan ve bize soruları olan Yunan dostlarımızla sohbet ederken dilimizi bilen KNE’li yoldaşlar her an bize yardımcı olmaya hazırlar. Yunanistan Komünist Gençliği içerisinde Türkiye’ye ve dilimize karşı nasıl bir ilginin olduğunu tahmin edemezsiniz. Bizimle tanışmaya gelen pek çok kişi Türkçe öğrendiğini söyleyip bizimle dil pratiği yapıyor.

Bizim için kamptaki en etkileyici anlardan biri çocuk kampına yaptığımız ziyaret oldu. Bir anda kendimizi ‘Bombardıman uçakları istemiyoruz, tüm çocuklar için barış istiyoruz!’ diye slogan atan, gözleri ışıl ışıl yüzlerce çocuk tarafından çevrelenmiş bulduk. İşte bu çocuklar öğretecek dünyaya arkadaşlığı, barışı! Bu manzaranın üstüne önceki gün KNE’nin Karatape mülteci kampına gerçekleştirdiği ziyareti düşünüyorum. Dünyanın tüm çocukları için eşitlik istiyorum, adalet istiyorum.

Kampın ana etkinliği adaya geldiğimiz günün akşamı Midilli limanında gerçekleşiyor. Ellerinde bayraklarla limanı kızıla boyayan binlerce genç Kızıl Ada’ya pek yaraşıyor. Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Yunanistan Komünist Gençliği Genel Sekreteri Nikos Abatielos’un konuşmaları coşkulu sloganlarla alkışlanıyor. Etkinliğin sonunda Kemal Okuyan, Dimitris Kutsumbas’a Mustafa Suphi Dostluk Nişanı’nı takdim ediyor ve KKE’ye Yunan İç Savaşı’nın en önemli kişiliklerinden, KKE eski genel sekreterlerinden Nikos Zahariadis’in Türk Sanatçı İrfan Ertel tarafından yapılan portresi hediye ediliyor.

Siyasi etkinliğin ardından kamp alanına dönüyoruz ve bir yandan yemek yerken komünist şair Nâzım Hikmet’e ithaf edilen konseri dinliyoruz. Yunan müzisyenlerin ardından Türkiye’den Yapıcılar müzik grubu da sahneye çıkıyor ve şarkılaştırılmış Nâzım şiirlerinden söylüyor. Nâzım’ı Nâzım yapan mücadeleye duyduğu inanç işte bizi Yunan yoldaşlarımızla buluşturan şeyin ta kendisi.

Geç bir saatte çadırlarımıza dönüyoruz, sabah erkenden uçağımız kalkacak. Uyandığımızda bazı kampçıların hâlâ müziğe ve eğlenceye devam ettiğini, çoğunluğun ise dönüş yolculuğuna hazırlandığını görüyoruz. Birçoğunun yolculuğu bizimkisinden uzun sürecek, 10-12 saat civarında.

Dönüşümüz gidişimizden daha maceralı geçtiyse de bir yoldaşımızın dediği gibi biz karşımıza çıkan engellerin ne kadar büyük olduğunu değil, nasıl üstesinden geldiğimizi anacağız. Bizim için çok öğretici geçen bu etkinlikten sonra uluslararası dayanışmamızı büyütmek için çok daha kararlıyız!

Evet yoldaş Nâzım, 1952’de Yunan halkına seslendiğin gibi iki Türkiye ve iki Yunanistan var. Biz Midilli’de bunu gösterdik. Biri ülkemizi ucuz emek pazarı olarak gören, doğasını talan eden yerli ve yabancı sömürücülerin, öbürü ise gerçek olan: Ege’nin iki yakasında sosyalizmi kuracak biz gençlerin Yunanistan’ı, Türkiye’si!