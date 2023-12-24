Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinlerine iptal

Geçen hafta yayınlanan ilk bölümüyle AKP medyasını, tarikat ve cemaatleri öfkelendiren Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinlerinin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildiği belirtildi.

Dizinin yapım şirketi Gold Film’in 8 ve 21 Eylül’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden 2 mekan için aldığı izinler iptal edildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapım şirketine yapılan bilgilendirmede, Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş.‘nin Kızıl Goncalar dizisinde kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiği açıklandı.

Gerekçe olarak da "diziyle ilgili oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK’ün inceleme başlatması" gösterildi. Dizinin yapım şirketinin yeniden farklı yerlerdeki mekanlara bakmaya başladığı belirtildi.