Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken projeden yeni ayrıntılar ve fotoğraflar da paylaşıldı. Buna göre olası bir depremde yıkılması beklenen ada zemini kayalarla güçlendirilecek.

Dalgaların ve dip akıntısı nedeniyle daha önce yapılan dolguların aşındığı tespit edildi. Kayalarla dolgu yapılıp güçlendirilmesi beklenen yapı görevini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

Paratoner takılacak

Bakanlık zaman zaman düşen yıldırımların direğe zarar vererek çatlaklar oluşturduğunu tespit ettiği yapıya paratoner takılacağını da açıkladı:

"İstanbul’un en önemli simgelerinden olan bu güzide anıt eserde paratoner bulunmadığı ve zaman zaman düşen yıldırımların direğe zarar vererek ciddi çatlaklar oluşturduğu çalışmalarımızda görülmüştür. Bu durum için tüm önlemler alınacaktır"

Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının ilk aylarında bitmesi ve bahar aylarında da ziyarete açılması bekleniyor.