Kız kardeşinin 100 lirasını gaspeden şahsa 15 yıl...

Savcılıkça, "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuklanan sanık C.Ç. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki ikamette sanığın, 100 lira istediği kız kardeşi T.Ç'yi talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine öldürmekle tehdit edip, kati hekim raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde darbedip yaraladığı ve parayı zorla kız kardeşinden aldığı belirtildi.

İddianamede kardeşinden şikayetçi olan T.Ç'nin "Ağabeyim C.Ç. uyuşturucu kullanıyordu. Kendisi benden zorla para istiyordu. Para veremeyince 'Seni öldürürüm' diyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Olay günü beni darbedip elimden 100 lirayı zorla aldı." beyanında bulunduğu bildirildi.

C.Ç'nin benzer suçlardan sabıkalı olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık C.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.