Kıyıları işgal eden 24 otele kimse dokunamıyor

Ülkenin birçok yerinde yasalara göre tüm yurttaşların yararlanmasına açık olan kıyılar, otellerin işgali altında. Lüks oteller Kıyı Kanunu’nu yok sayarak kıyıları işgal ederken kamu kurumları buna seyirci kalıyor. Bu duruma sebebiyet veren ve çoğu beş yıldızlı olan oteller sadece kendilerine kesilen "ceza"yı ödüyor, işgalse son bulmuyor.

Birgün'den Uğur Şahin'i haberine göre, bunun çarpıcı bir örneğinin Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşandığı açığa çıktı. İlçedeki yaklaşık beş kilometrelik kıyıda Limak Holding'in sahibi Nihat Özdemir’in sahibi olduğu “Limak Lara Deluxe” ile eski AKP Milletvekili Hasan Özyer’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Özyer Grubu’na ait “Liberty Lara”nın da aralarında bulunduğu 24 otelin kıyıyı işgal ettiği belirlendi. Konuya ilişkin resmi kurumlara defalarca bildirim yapıldı, dilekçeler yazıldı. Ancak kamu kurumları hiçbir adım atmadı.

Konu ilk olarak 2019 yılında gündeme getirildi. Yusuf Bölük isimli yurttaş, otellerin işgal ettiği alanlara ilişkin defalarca dilekçe verdi. Bölük, otellerin kaçak eklentilerinin yıkılmasını ve yapı kayıt belgelerinin de incelenmesini talep etti.

AKP’li belediye 'iş makineleri yetersiz' dedi

Bölük’ün yaptığı başvuruya AKP’li Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden 12 Eylül 2019 tarihinde yanıt verildi. Müdürlük, kıyı kenar çizgisi ile deniz arasındaki yerlerde mevzuata aykırı yapılaşmanın mevcut olduğu ve bu yapıların "yıkımına" karar verildiğini bildirdi. Ancak AKP’li belediye, iş makinelerinin yetersizliği nedeniyle yıkım işleminin yapılamadığını, bu yüzden defalarca hizmet alımı ihalesi düzenlendiğini fakat katılım olmadığından işlemin yapılamadığını iddia etti.

Müdürlük ayrıca, kaçak yapıların yıkımına ilişkin belediyenin yıkım kararıyla ilgili önce "yürütmeyi durdurma" ardından da "iptal" yönünde mahkeme kararları olduğunu da açıkladı.

Aradan geçen sürenin ardından Bölük, işgal edilen alanlar arasında Hazine mülkiyetinde olan yeşil alanların da bulunduğuna vurgu yaparak, Antalya Valiliği’ne 7 Temmuz 2021’de bir dilekçe daha gönderdi. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 13 Temmuz 2021’de gönderilen yanıtta, “Yapılara ait yapı kayıt belgeleri Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Yapı kayıt belgelerinin geçerliliği hususunda incelemelerimiz ve değerlendirmelerimiz devam etmektedir” denildi.

'Sürüncemede bırakıldı'

Otellerin işgalinin hâlâ daha sonlanmadığı ve herhangi bir girişimin olmadığı öğrenilirken yaşananlara ilişkin konuşan Yusuf Bölük, “Aradan geçen onca süreye rağmen işgaller son bulmadı” dedi. Bölük şunları söyledi:

“Dosyalar kapatıldı, sürüncemede bırakıldı. Oysa otellerin işgal ettiği alanlar Hazine arazisi… Ama Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iki yılda 24 otelle ilgili tespiti yapamamış, Hazine mülkünü korumakla sorumlu olanlar korumamak için her şeyi yapıyor. Söz konusu alanlar, otellerin kullanımında değil; kamu yararı için, bölge halkının kullanabilmesi için sosyal yaşam alanları olmalıydı. Şikâyet olmasa dahi bu konuda yetkililerin inceleme yapması gerekirdi. İhbar olmasına karşın gerekli inceleme yapılmadı, konu sürüncemede bırakıldı.”